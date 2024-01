L'annuncio del direttore artistico del Festival, Amadeus. Sul palco esterno attesi anche Arisa e il duo Paola e Chiara

Rosa Chemical torna a Sanremo dopo le roventi polemiche dello scorso anno, quando partecipò con il brano ‘Made In Italy’, seguite all’episodio del bacio con Fedez sul palco. Ad annunciarlo è stato al Tg1 il direttore artistico Amadeus, elencando i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco esterno di Piazza Colombo. Si parte da Lazza il 6 febbraio, poi sarà la volta proprio di Rosa Chemical il 7 febbraio, quindi Paola e Chiara l’8, Arisa venerdì 9 e sabato 10 gran finale con Tananai. “Un supercast per Piazza Colombo in collegamento con il teatro Ariston”, ha detto Amadeus.

