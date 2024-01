Il comico alla serata di apertura in programma il 4 febbraio

Sarà Enrico Brignano il protagonista del grande evento di apertura di Costa Smeralda a Sanremo. Prima di diventare il palcoscenico sul mare della musica di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio, con le esibizioni dei quattro artisti in collegamento con il Teatro Ariston, la nave di Costa Crociere ospiterà un grande evento di apertura, in programma nella serata di domenica 4 febbraio. Una festa ricca di emozioni, a cominciare dallo show in esclusiva, solo per gli ospiti della nave, di Enrico Brignano, che proporrà uno spettacolo inedito, pensato appositamente per questa occasione. Oltre a questo divertentissimo appuntamento, nell’opening gli ospiti di Costa Smeralda potranno godersi un incredibile light show su Sanremo e un party glam con invitati speciali e DJ set.

Per vivere Sanremo da un punto di vista unico,- sottolinea la compagnia- partecipando a tutti gli eventi in programma a bordo, Costa ha organizzato una crociera speciale a edizione limitata, che prevede, in aggiunta alle esibizioni dal vivo, anche un ricco programma giornaliero di esperienze eccezionali, in collaborazione con partner di fama mondiale.

