L'attore sudcoreano ha interpretato Dong-ik nel film premio Oscar

L’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, noto per aver recitato nel film premiato con l’Oscar ‘Parasite’, è stato trovato morto dalla polizia all’interno di un’automobile in un parco nel centro di Seul. Aveva 48 anni. Nelle immagini sul red carpet del Festival di Cannes del 2019 con il cast del film. Lee era diventato famoso nel 2007 per la serie di tv ‘Coffee Prince (2007)’. Una popolarità consolidata da pellicole come ‘Behind the white tower’, ‘Pasta’ (2010) e ‘My Mister’ (2018).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata