La notizia trova conferma in ambienti Rai. Alla base della rottura disaccordi su scelte professionali

A poco più di un mese dal Festival di Sanremo 2024, Amadeus, alla sua quinta conduzione della rassegna canora, rompe il sodalizio professionale con Lucio Presta, il suo agente storico. La notizia, diffusa da Italia Oggi, trova conferma in ambienti Rai. Alla base della rottura disaccordi su scelte professionali. Non a caso sul sito della Arcobaleno Tre, la società di produzione di Presta, non compare più il volto di Amadeus, tra gli artisti di cui la holding di management e produzioni televisive cura gli interessi.

