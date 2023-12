Dal regista spagnolo Almodovar a Patti Smith tanti i personaggi famosi accorsi per il "Don Carlo"

Sono tante le celebrità arrivate al Teatro alla Scala di Milano per assistere alla Prima del ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, nella versione approntata dal compositore proprio per il Piermarini nel 1884, che apre per la nona volta la stagione scaligera. Non solo politici come Monti e Salvini o personaggi noti della cultura e della moda italiani presenti tra gli altri anche il regista spagnolo Pedro Almodovar e la cantante americana Patti Smith.

