Musicisti e cantanti presenti hanno dato vita a esibizione in onore del Capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell’Associazione Fonografici Italiani, in occasione del 75° anniversario di costituzione dell’AFI. Dopo gli interventi del Presidente dell’AFI Sergio Cerruti e del Maestro Beppe Vessicchio, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Al termine della cerimonia, musicisti e cantanti presenti hanno dato vita a un piccolo concerto in onore del Capo dello Stato. Dapprima le musiche di Nino Rota, poi un’esibizione corale su ‘Volare’ con anche il Presidente a seguire il ritmo. Infine a sorpresa Edoardo Vianello ha intonato una strofa de ‘I Watussi’ e i Cugini di Campagna l’intramontabile ‘Anima mia’ davanti a Mattarella, apparso molto divertito. Tra gli altri artisti presenti, Aleandro Baldi, i Neri per caso, Amedeo Minghi e Mal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata