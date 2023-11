La 19enne eletta al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme

La 19enne Francesca Bergesio dal Piemonte è stata eletta Miss Italia 2023 al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme. A presiedere la giuria dell’84esimo concorso il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi (presidente di giuria), la modella e blogger Giulia Salemi e i giornalisti Giuseppe Cruciani e Hoara Borselli. La serata è stata presentata dalla cantante Jo Squillo. A consegnare la corona di Miss Italia la vincitrice dello scorso anno Lavinia Abate e l’organizzatrice del concorso Patrizia Mirigliani. Nata a Bra (Cuneo) la nuova Miss Italia è alta 1,80, ha occhi e capelli marroni, ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Frequenterà la facoltà di Medicina. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Francesca si definisce una ragazza pacata e riservata e molto determinata. “È una gioia immensa, grazie a tutti”, è riuscita a dire sul palco tra le lacrime. La riservatezza e la semplicità sono i segni che contraddistinguono la sua personalità. Spera in futuro di riuscire a conciliare il lavoro con le sue passioni. “Vorrei essere un medico (vorrei specializzarmi in cardiochirurgia) e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”, assicura la Miss.

