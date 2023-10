Matteo Salvini non ha voluto parlare del caso di Vittorio Sgarbi escluso dalla giuria di Miss Italia. “Devo fare il ministro dei trasporti, non so cosa riguardi Sgarbi e non commento quello che non so. Ho già tanto da fare io”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a margine di un incontro sull’autonomia differenziata a Napoli.

