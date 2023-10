L'attore, noto per aver recitato nella serie tv 'Friends', è morto a 54 anni

Matthew Perry è stato trovato morto nella vasca da bagno della sua abitazione a Los Angeles. L’attore, 54 anni, era noto principalmente per aver ricoperto il ruolo di Chandler Bing nella famosa serie tv ‘Friends’. Le immagini dall’alto mostrano la sua villa e le auto della polizia che la circondano. Il suo successo negli anni è stato accompagnato da problemi di salute e dalle dipendenze. La star di Hollywood, infatti, ha trascorso diversi periodi della sua vita in riabilitazione per disintossicarsi e abbandonare alcune sostanze come oppiacei, metadone, anfetamine e alcol.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata