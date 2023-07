L'atleta dice di non essersi accorto che si trattasse della popstar

La popstar Britney Spears ha presentato una denuncia alla polizia di Las Vegas accusando di essere stata colpita in faccia dalla security di Victor Wenbanyama, prima scelta del draft Nba di quest’anno. Secondo quanto racconta, Spears avrebbe riconosciuto il cestista mentre stava entrando nel ristorante di un casino di Las Vegas e avrebbe “deciso di avvicinarsi a lui e congratularsi per il suo successo“, dandogli “un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione“. Ma gli uomini che facevano da scorta all’atleta le avrebbero dato un colpo in faccia in pubblico. “Mi hanno quasi fatta cadere e mi sono caduti gli occhiali“, ha detto Spears.

Wembanyama: “Una persona mi ha afferrato, è stata respinta”

Da parte sua, Wembanyama ha solo affermato di aver visto una persona che provava ad afferrarlo da dietro, e che la sua security ha respinto questa persona. Non gli è stato detto, se non qualche ora dopo, che si trattava di Britney Spears. “Qualcosa è successo”, ha spiegato. “C’era molta gente, quindi le persone mi chiamavano, ovviamente. C’era una persona che mi stava chiamando, ma non potevo fermarmi. Quella persona mi ha afferrato da dietro”, ha continuato Wembanyama. “Non ho visto cosa è successo perché stavo camminando dritto e non mi sono fermato. So solo che la security l’ha respinta. Non so con quanta forza ma la sicurezza l’ha spinta via. Non mi sono fermato a guardare”.

