Un altro servizio del tg satirico sulle uscite del conduttore televisivo

Andrea Giambruno, ormai ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora nel mirino di Striscia la Notizia che già aveva preso di mira il conduttore di Rete 4. Il tg satirico di Antonio Ricci ha dedicato ancora un servizio al giornalista, dopo quello che aveva messo in fila alcune gaffe e alcuni fuorionda del giornalista, cominciando da quella sulla violenza sulle donne, “se ti ubriachi poi il lupo lo trovi”, che fece precipitare nella bufera Giambruno. Gli altri audio rubati, mandati in onda dal programma di Antonio Ricci, includono frasi imbarazzanti dette dal giornalista da “Posso toccarmi il pa..mentre ti parlo?” rivolto a una collega alle avances sempre nei confronti della donna “Tu sei fidanzata? E ancora scottanti rivelazioni. “Come amore? Lo sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…”.

Il giorno dopo l’ennesimo servizio sui fuorionda di Giambruno, la presidente del Consiglio Meloni ha annunciato, via social, la fine della loro relazione.

TUTTI I NUOVI FUORIONDA integrali di Giambrunasca sul sito di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci #Giambruno #Striscialanotizia #AndreaGiambruno https://t.co/sKPKszoacF https://t.co/CDiEEDlm8Z — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

