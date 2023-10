Lo showman ha finto una chiamata con la premier durante "Aspettando Viva Rai2"

Fiorello, in “Aspettando Viva Rai2”, ironizza su Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo che Striscia la Notizia ha preso di mira il conduttore di Rete 4. Il tg satirico di Antonio Ricci ha confezionato un servizio che ha messo in fila alcune gaffe e alcuni fuorionda del giornalista, cominciando da quella sulla violenza sulle donne, “se ti ubriachi poi il lupo lo trovi”, che fece precipitare nella bufera Giambruno.

Nel video anche i complimenti rivolti a una collega: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’…Sembri una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima” dice Giambruno.

Fiorello, in collegamento dal ‘glass di cortesia’ di via di Vigna Stelluti, quartiere di Roma Nord, che lascerà spazio al Foro Italico a partire dal 6 novembre, giorno del ritorno in tv del programma mattutino, si è rivolto direttamente alla premier in una finta chiamata: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”.

