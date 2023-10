L'attore è protagonista del film 'Mi fanno male i capelli'

Filippo Timi, uno dei più noti attori del panorama cinematografico italiano, ha commentato i tagli previsti in manovra per il settore. “Guardaci ma certo. Le difficoltà ci sono sempre. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno”, ha detto l’artista 49enne a margine della Festa del cinema di Roma, durante la presentazione della nuova pellicola che lo vede protagonista dal titolo ‘Mi fanno male i capelli’. Un film di Roberta Torre che vuole omaggiare Monica Vitti e in cui Timi interpreta Marcello Mastroianni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata