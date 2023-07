Anne Beatriz dos Santos porta avanti l'orgoglio nero nel giorno dell'uscita del film nei cinema

Nel complesso di favelas Alemão di Rio de Janeiro, i fan che si recavano a vedere il nuovo film di Barbie si sono imbattuti in un personaggio locale noto come ‘Barbie Nera del Complexo do Alemão’. Anne Beatriz dos Santos, nota anche come Anne Belize, ha ispirato le ragazzine a vestirsi da Barbie nera, mostrando loro che le famose bambole non hanno solo la pelle chiara e i capelli lisci.

Dopo molte ricerche, Vanessa, la madre di Anne, ha trovato una Barbie nera per il compleanno di Anne e le ha fatto confezionare un vestito uguale a quello della bambola. Dopo aver scattato alcune foto della figlia in giro per la favela, Vanessa ha creato una copertina a tema Barbie per il quaderno di scuola di Anne. Il successo a scuola è stato immediato e gli amici le hanno chiesto di creare altre copertine.

Il film di Barbie ha ottenuto il secondo maggior numero di spettatori nel giorno di apertura in Brasile dal 2014, attirando quasi 1,2 milioni di persone.

