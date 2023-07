Il programma alla ricerca di una nuova location dopo le proteste degli abitanti di via Asiago

Potrebbe essere l’area del Foro Italico, a quanto apprende LaPresse, a ospitare la prossima edizione di ‘Viva Rai2!’, il programma di Fiorello che ha lasciato via Asiago per le proteste degli abitanti della zona. Questa mattina lo stesso Fiorello ha postato su Twitter un aggiornamento sulla ricerca della nuova location per il programma, scrivendo: “Ci siamo quasi”. Restano alcuni dettagli da definire in vista della ripartenza della trasmissione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata