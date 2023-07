Il crooner americano si è spento a 96 anni

Gli abitanti di San Francisco rendono omaggio a un’icona che ha lasciato il suo cuore in città. I fan hanno lasciato dei fiori alla statua di Tony Bennett accanto allo storico Fairmont Hotel, dove l’artista cantò per la prima volta “I left my heart in San Francisco” nel 1961. Il crooner è morto a 96 anni nella sua città natale, New York. Non sono state rese note le cause del decesso, ma il cantante era malato di Alzheimer dal 2016.

