L'artista su social dopo le notizie circolate in Rete

“Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto”. Lo scrive sui social il pianista e compositore Giovanni Allevi che nel 2022 aveva rivelato di avere un mieloma.

