La conduttrice alla presentazione dei palinsesti: "Appuntamento fisso per il nostro pubblico"

A margine della presentazione dei palinsesti Rai, a Napoli, Milly Carlucci è intervenuta sulla sua trasmissione di punta, ‘Ballando con le stelle’, confermata anche per la prossima stagione. “‘Ballando con le stelle’ è una colonna della Rai. Questo sì. Il programma è diventato, negli anni, uno degli appuntamenti a cui il pubblico di Rai 1 è abituato. Il nostro compito è quello di far sì che sia un appuntamento non scontato, sempre divertente, sempre entusiasmante, sempre nuovo, nonostante i tanti anni che passano”, ha spiegato la conduttrice. Prima o poi farà ballare anche il cavallo di Viale Mazzini? “Ma il cavallo di Viale Mazzini, secondo me, sa ballare. Lo sapete che i cavalli e i cagnolini ballano? Lo sanno fare”.

