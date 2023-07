Il conduttore a Napoli per la presentazione dei palinsesti di Viale Mazzini

“Quando sfoglio i giornali mi diverto a leggere cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Ma devo dimostrare in campo quello che valgo, sono 40 anni che faccio questo mestiere“. Così Pino Insegno che non si sente il ‘raccomandato’ della premier Meloni. “La mia storia è visibile a tutti, è quella che parla per me”, ha aggiunto Insegno in occasione della serata dedicata alla presentazione della nuova offerta Rai a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata