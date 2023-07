L'étoile interagisce con un’enorme sfera di oltre 3 metri di diametro, simbolo del Pianeta

Un’esibizione inedita e struggente quello che ha debuttato al Festival di Baalbek in Libano e che Roberto Bolle ha chiesto di disegnare al coreografo Mauro Bigonzetti con musica originale del violinista Alessandro Quarta. ‘Sphere’ arà uno dei pezzi nuovi che animeranno il Gala “Roberto Bolle and Friends” in procinto di iniziare un nuovo tour in tutta Italia. Al centro della scena, Bolle interagisce con un’enorme sfera di oltre 3 metri di diametro, simbolo del Pianeta. “Sphere è una dichiarazione di amore per il nostro Pianeta e, insieme, un invito perentorio a prendercene cura, a prendere definitivamente consapevolezza di quei problemi che sono sempre più urgenti, di quella sua malattia di cui siamo colpevoli e agire. È impossibile rinviare oltremodo – racconta l’Étoile, il cui tour estivo parte dall’11 al 13 luglio dal palco delle Terme di Caracalla di Roma

