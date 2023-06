Si aprirà con l'Aida di Giuseppe Verdi, in mondovisione

Loren sarà madrina per i 100 anni dell’Arena Opera Festival. “Sophia Loren ha accettato il nostro invito e sarà la madrina il 16 giugno della serata in mondovisione”. Così il sottosegretario del MiC, Gianmarco Mazzi, nel corso della presentazione dei 100 anni in una notte dell’Arena di Verona.

