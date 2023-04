Torna anche con il suo 'Bar Stella' Su Rai2: il racconto nell'intervista a LaPresse

“Questo spettacolo nasce dall’esigenza di creare un vero e proprio repertorio. Solitamente faccio da spalla a comici e musicisti e avevo l’esigenza di mettermi in prima fila e provare a giocare con quelle che sono le mie caratteristiche, la passione per la musica, la danza, il racconto ironico”. Così a LaPresse Stefano De Martino, che fino al 7 maggio è al teatro Augusteo di Napoli con il suo spettacolo ‘Meglio Stasera’. De Martino torna anche con la terza edizione di ‘Bar Stella’ su Rai2 in seconda serata: “Nella prima abbiamo costruito un bar che si doveva tirare su, quindi un po’ come a casa eravamo presi dai lavori – dice -. Nella seconda edizione abbiamo iniziato a vivere quello spazio e adesso ‘Bar’ è un animale che si muove quasi indipendentemente da noi, siamo quasi noi ospiti di questo contesto che caratterizza tutto quello che accade all’interno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata