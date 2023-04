L'artista, nato a Manhattan, divenne celebre per aver reso popolare la musica caraibica negli anni '50

È morto Harry Belafonte, cantante, musicista, attore e attivista per i diritti civili statunitense. Lo ha comunicato il suo portavoce, citato dai media. Aveva compiuto 96 anni lo scorso 1° marzo. L’artista, nato a Manhattan, divenne celebre per aver reso popolare la musica caraibica negli anni ’50. Per questo fu soprannominato ‘Re del calypso’. Tra i suoi brani più celebri, ‘Day-O (Banana Boat Song)’, del 1956.

