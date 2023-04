Torna ‘Ci vuole un fiore’ il 14 e 21 aprile

Francesco Gabbani torna a fare il ‘presentatore’, dopo l’esperienza dello scorso anno, questa volta per due prime serate su Rai1, ancora una volta dedicate all’ambiente e alla sostenibilità. ‘Ci vuole un fiore’, in due puntate il 14 e il 21 aprile, lo vedrà protagonista di un one-man show che, intrattenendo, proverà anche a far riflettere sui giusti comportamenti da tenere nel rispetto della natura. “Sarà la seconda edizione, la novità è che sarà sviluppata in due puntate”, racconta l’artista a LaPresse, e spiega: “Continua a essere uno show che si propone di avere una sorta di missione, mentre si fa intrattenimento e si fa sorridere vuole stuzzicare un po’ le coscienze su sostenibilità, rispetto dell’ambiente, transizione ecologica, qualcosa che dovrebbe ormai far parte del nostro modo di vivere. Quest’anno la Rai mi ha dato in mano il timone da solo, mentre lo scorso anno ero affiancato da Francesca Fialdini. Ho deciso di spostare il programma molto di più sulla componente emotiva, mi interessava meno la componente divulgativa, andrò più nella direzione di toccare le coscienze dal punto di vista emotivo”.

Per Gabbani la cura e il rispetto dell’ambiente sono uno stile di vita: “Parto dal presupposto che se uno vuole avere un atteggiamento green deve intanto amare la natura, perché quando hai un sentimento forte verso qualcosa o qualcuno, in automatico te ne prendi cura, che è il motivo per cui io per primo vivo in un modo green, sono nato e cresciuto nella natura e l’ho sempre vissuta, e ho scelto di continuare a vivere a contatto con la natura e ho una grande passione. Comportarmi in un modo ecosostenibile mi viene spontaneo. Vorrei che l’essere green sia una scelta individuale di coscienza piuttosto che una costrizione, un’imposizione”. Ma a volte anche le imposizioni possono essere utili, come nel caso della decisione Ue di eliminare le automobili a combustibile fossile dal 2035: “Sono d’accordo con l’Europa, eliminare i motori a combustibile fossile è una cosa molto importante, e si stanno facendo grandi passi nel campo delle auto elettriche, mi auguro che si riesca a fare”, dice l’artista. “Questa nuova avventura – racconta ancora Gabbani – mi è stata riproposta dalla Rai, che evidentemente ha notato in me la capacità per poter reggere il timone, io la vivo come una bella avventura, che è motivata dall’argomento di cui parliamo. Se mi avessero proposto un quiz non l’avrei fatto. Da una parte mi lusinga, dall’altra mi dà una sana responsabilità”.

L’artista sarà accompagnato da un parterre di grandi ospiti provenienti da diversi mondi (dallo spettacolo al cinema, ma anche dalla musica alla scienza), per questa produzione di Rai 1, in collaborazione con Ballandi con la regia di Duccio Forzano. “Avremo ospiti eterogenei. Nella prima puntata – anticipa Gabbani – avremo Ornella Vanoni, Levante, Mr Rain, Francesco Arca, Stefania Sandrelli. Poi ci sono due presenze fisse in entrambe le puntate, Mario Tozzi, per la parte divulgativa, ma declinata in modo divertente, e la comicità nonsense di Nino Frassica”. Per l’occasione, Gabbani ha pronto anche il suo nuovo singolo, ‘L’abitudine’, che, sottolinea, “avrò il piacere di eseguire all’interno delle due puntate, è un brano che prova un po’ a far riflettere sul nostro modo di vivere. Sta bene accanto al tema del programma, che parla di natura ma anche di noi stessi, che ne facciamo parte, è un punto di osservazione della nostra ‘salute di vivere’”.

