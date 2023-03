Siparietto durante 'Viva Rai2'. La premier ha ripetuto le sue parole al congresso della Cgil e poi ha scherzato con lo showman sul celebre discorso "Io sono Giorgia, sono una madre..."

Questa mattina, nel corso della trasmissione di Fiorello ‘Viva Rai2‘, siparietto al telefono tra lo showman e “un’imitatrice a dir poco perfetta” della premier, Giorgia Meloni, che ha ‘imitato se stessa’ ripetendo, su richiesta del conduttore, le sue parole al congresso della Cgil: “Voglio ringraziare anche coloro che mi contestano anche con slogan efficaci anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico”.

Ha poi scherzato quando Fiorello le ha chiesto di rifare il celebre discorso “Io sono Giorgia, sono una madre…“, dicendo: “Quello non lo posso fare, strillava come una matta”, e ripetendo poi le parole del discorso. Alla domanda su per chi avesse votato, ha risposto: “A sinistra”. E alle primarie? “No”. Ma avrebbe votato Bonaccini o Schlein? “Non ho votato”. Infine, Fiorello ha domandato: “Sa imitare Elly Schlein?”. “No – ha concluso la ‘perfetta imitatrice’ – io so imitare solo la Meloni”.

