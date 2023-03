Il duo comico alla presentazione del nuovo programma Rai 'Benedetta primavera'

Loretta Goggi torna al varietà al timone di “Benedetta Primavera”, show da quattro puntate che andrà in onda a partire dal prossimo 10 marzo, in prima serata su Rai 1 ogni venerdì. Al fianco della conduttrice ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. “Canteremo insieme a Loretta, noi siamo i valletti della Goggi, abbiamo fatto tanta gavetta per questo”, hanno ironizzato i due a margine della conferenza stampa di presentazione del programma.

