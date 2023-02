Era il fratello minore di Hayden

Jansen Panettiere, il fratello minore di Hayden Panettiere, è morto, secondo quanto riporta Fox News Digital. L’attore aveva 28 anni. Il portavoce di Hayden ha detto che la famiglia non ha una dichiarazione in questo momento perché “un’indagine è ancora in corso”. Al momento non è nota la causa della morte. Jansen, che aveva cinque anni meno di sua sorella, ha seguito le orme di Hayden e ha iniziato la sua carriera di attore nei primi anni 2000. È apparso in “Even Stevens”, “The Walking Dead” e “Perfect Game”.Hayden e Jansen hanno lavorato insieme nel 2004 in “Tiger Cruise” e di nuovo nel 2005 in “Racing Stripes”. Jansen ha anche avuto un ruolo ricorrente come Truman X in “The X’s” di Nickelodeon, una serie di animazione presentata per la prima volta nel 2005.Il suo ruolo più recente è stato nel 2022 nel film “Love and Love Not”.Tre settimane fa, Jansen ha condiviso su Instagram una foto che mostrava Hayden che gli tagliava i capelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata