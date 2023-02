Discussione sulla questione legata agli spazi concessi ai social e sulla presenza nel backstage dell'Ariston di una troupe di Amazon Prime per la serie dei 'Ferragnez'

Sanremo è ancora motivo di dibattito all’interno del Cda Rai. Secondo quanto si apprende, nella riunione odierna non è mancato un confronto tra alcuni consiglieri e l’ad Carlo Fuortes sul Festival che si è da poco concluso. In particolare, sulla questione legata agli spazi concessi ai social e in primis a Instagram con le ‘storie’ in diretta di Amadeus e Morandi lanciate dagli account personali, in maniera gratuita e senza mai pubblicizzare l’account della Rai. Oltre a questo, non è passata inosservata la presenza nel backstage dell’Ariston di una troupe di Amazon Prime per documentare la partecipazione dei ‘Ferragnez’ al Festival.

Da parte di alcuni consiglieri è stato fatto notare il mancato introito pubblicitario per la kermesse che sarebbe derivato da questi spazi concessi senza un accordo economico. Qualche consigliere ha anche chiesto come mai le presenze del personale dell’azienda a Sanremo fossero di gran lunga superiori all’ultimo Festival prima della pandemia, quello datato 2020. In ogni caso, tutte le delibere all’ordine del giorno sono state votate all’unanimità dal Cda. La prossima riunione è fissata per il 3 marzo.

