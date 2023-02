La cantante nel primo incontro con la stampa a poche ore dal via del Festival

Giorgia parla del suo ritorno a Sanremo a poche ore dal via del Festival. “Il mio ritorno? Molto intenso”, ha detto la cantante in gara nella 73esima edizione, nel primo incontro con la stampa al Casinò. “Sarò in gara con me stessa”, ha detto la cantante che venerdì duetterà con Elisa sul palco dell’Ariston.

