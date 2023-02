Il conduttore del Festival: "Sarà molto interessante"

“Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro. Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante”. Lo dice Amadeus ai microfoni di Rtl 102.5 alla vigilia dell’inizio del festival. “Finalmente si comincia. Un lavoro che va avanti da mesi e si assembla in 5 giorni e dà il via al Festival. Fiorello quando parla Coletta vuole che gli spieghi cosa dice: è una persona dotta che usa parole che magari lì per lì non si comprendono”, dice Amadeus. “Non c’è posto in nessuna città della regione e mi fa piacere”, continua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata