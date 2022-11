La notizia riportata su Liberation: è il protagonista di 'Les Amandiers' di Valeria Bruni Tedeschi

L’attore Sofiane Bennacer è accusato di stupro. L’attore è protagonista di ‘Les Amandiers’ (‘Forever Young’) di Valeria Bruni Tedeschi. Almeno due le ex che lo accusano di stupro, riporta Liberation, ma secondo altri media internazionali ci sarebbe almeno anche un altro caso.

Le Parisien riporta che “Patrick Sobelman, uno dei due produttori del film ‘Les Amandiers’, ha assicurato venerdì che la produzione non sapeva nulla delle presunte azioni di Sofiane Bennacer prima di reclutarlo”.

Carla Bruni: “Liberation si vergogni”

“Uno dei fondamenti della nostra democrazia è la presunzione di innocenza” scrive Carla Bruni sui social. “Senza la presunzione di innocenza, tutta la giustizia è incerta, discutibile e forse corrotta. Libé ci ha dato lezioni di moralità per 40 anni, ma la presunzione di innocenza gli è ovviamente del tutto estranea. Condannare sulla prima pagina di un giornale, al giorno d’oggi, significa condannare del tutto. È crocifiggere qualcuno, senza nemmeno sapere cosa sia realmente. Significa violare uno dei fondamenti delle nostre democrazie. Sono solidale con tutte le donne per principio, impegnata e inflessibile nel difendere tutte le vittime e la loro lotta, perché ci sono stati così tanti abusi, c’è stata così tanta impunità per tanto tempo e i responsabili sono stati puniti così raramente. Ma la femminista che sono sempre stata, oggi vuole dire che non si allevia il dolore delle vittime creando nuove vittime in modo selvaggio e casuale e altrettanto ingiusto. Vergognatevi Liberation: quando crocifiggete qualcuno sulla vostra prima pagina senza sapere se è davvero colpevole, vi fate beffe della democrazia. È tutto il giornalismo ad essere messo in discussione, tutto il valore dell’informazione, tutto il valore della giustizia e della verità” scrive ancora.

“Mi pento di avervi comprato, l’ho fatto perché pensavo che rispettaste l’umanità, credevo ingenuamente che foste il giornale che difendeva l’oppresso, lo sconosciuto, la vittima della vita, colui che è solo contro il branco, ma siete il contrario: siete solo un povero organo dell’establishment che credevate di combattere. Rinneghi i tuoi stessi valori, rinneghi tutto ciò in cui credevi e in cui io credevo con te – dice – Il mio sostegno totale e assoluto a mia sorella“.

L’attore è ora fuori dalla lista dei Cesar 2023.

