Soddisfazione del sovrintendente della Scala

(LaPresse) “Si è parlato delle finanze in queste ore, e posso dire che ci sono stati più di 44 milioni dalle sponsorizzazioni, record storico, ed è tornato il pubblico in forze, con presenze e ricavi del 10 per cento superiori rispetto a prima della pandemia. Sono tornati anche i visitatori stranieri, sui quali eravamo un po’ preoccupati, certo ne abbiamo persi molti dall’estremo oriente, abbiamo perso i russi, ma abbiamo comunque il 30 per cento di presenze straniere”. La ha detto il sovrintendente della Scala di Milano, Dominique Meyer, presentando questa mattina la Prima in programma il 7 dicembre con il ‘Boris Godunov’.

