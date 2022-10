Per commemorare il 40° anniversario del suo leggendario successo, "What's Love Got to Do with It"

Barbie ha recentemente presentato la sua nuova bambola Tina Turner per commemorare il 40° anniversario del suo leggendario successo, “What’s Love Got to Do with It”. La nuova bambola Barbie dedicata a Tina Turner indossa un mini abito nero abbinato a una giacca di jeans, ispirato all’iconico vestito che l’artista indossava nel video musicale del singolo balzato in vetta alle classifiche. La bambola fa parte della Barbie Signature Music Series.

