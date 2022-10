Il protagonista de 'Il Gladiatore' premiato dal sindaco Gualtieri: "Sempre al servizio della città"

Russel Crowe, il gladiatore romano premio Oscar, è stato nominato ambasciatore di Roma nel mondo. L’attore, in Italia per presentare il suo nuovo film da regista “Poker Face” alla Festa del Cinema di Roma, è stato premiato con una targa di ringraziamento nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio. Il divo del cinema ha colto l’occasione per lanciare alla città un messaggio di inclusivita’: “Sono sempre stato un ospite qua, Massimo era un ospite, un estraneo, un immigrato – ha detto Crowe -. Non sapete chi potrebbe essere il prossimo campione di Roma”. A consegnare la targa di riconoscimento all’attore di fama internazionale è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

