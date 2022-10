La "Signora in Giallo" si è spenta a 96 anni

Fiori e commozione sulla Walk of Fame di Los Angeles dopo la morte della “Signora in Giallo”. Si è infatti spenta a 96 anni Angela Lansbury. Nata a Londra, era diventata famosa nella serie tv statunitense, in onda dal 1984 al 1996, che la vedeva protagonista nei panni della detective Jessica Fletcher. L’attrice si è spenta nella sua casa di Los Angeles. Nel 2014 vinse un Oscar alla carriera. Sulla Walk of Fame di Los Angeles è stata deposta una corona di fiori proprio sulla sua stella.

