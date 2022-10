L'attrice britannica si è spenta nella sua casa di Los Angeles

Angela Lansbury, l’attrice di origine inglese, nota in Italia come protagonista della serie tv ‘La Signora in Giallo’, si è spenta nella sua casa di Los Angeles. Aveva 96 anni. La sua morte è stata confermata dal suo legale, Bob Myman, che non ha specificato la causa specifica del decesso. La Lansbury era nota, tra l’altro, anche per il suo ruolo in ‘The Manchurian Candidate’ e per le sue apparizioni in diversi musical di Broadway.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata