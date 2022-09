Aveva 65 anni. Nel 2013 aveva subito una grave emorragia cerebrale

Il suo tormentone ‘Amici Ahrara’ aveva spopolato negli anni ’90 . Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la morte a 65 anni di Bruno Arena, fondatore del duo comico ‘Fichi d’India’ insieme a Max Cavallari. A darne la notizia sui social il figlio Gianluca e l’amico Paolo Belli. Nel gennaio 2013 Arena era stato vittima della rottura di un aneurisma che gli aveva causato un’emorragia cerebrale dalla quale non si era più ripreso completamente. “Non ero pronto… ma tanto non lo sarei mai stato… Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”, il post del figlio Gianluca, che come il padre ha intrapreso la carriera nel cabaret. Nato a Varese nel 1957, Bruno Arena aveva iniziato a lavorare come insegnante di educazione fisica e contemporaneamente mosso i primi passi nello spettacolo esibendosi come animatore turistico. Nel 1988 aveva conosciuto Max Cavallari, con cui aveva formato i ‘Fichi d’India’. Dopo il grande successo in televisione per il duo era arrivato anche il cinema: tra le loro interpretazioni il gatto e la volpe nel Pinocchio di Benigni e alcuni cinepanettoni con Boldi e De Sica.

Il saluto dell’amico Max

“Hai preso la valigia e le parrucche? Adesso farai ridere i grandi lassù…. È solo un arrivederci, ti amerò per sempre”. Con questo toccante post su Facebook, Max Cavallari ricorda Bruno Arena, scomparso oggi, suo storico partner nel duo comico dei Fichi d’India.

