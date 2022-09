'Ted Lasso' miglior serie comedy, premiato anche Michael Keaton

‘Succession’ conquista l’Emmy Award come miglior serie drammatica. La produzione Hbo sulla famiglia miliardaria Roy, a capo della Waystar-Royco, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento nella notte dei premi dedicati alle produzioni televisive. Alla serie ‘Ted Lasso’, di Apple Tv, va l’Emmy per la miglior serie comica. C’è anche Michael Keaton tra i vincitori della notte degli Emmy Award, come miglior attore protagonista di una miniserie per ‘Dopesick’. Il premio per la miglior miniserie va a ‘The White Lotus’, mentre la miglior attrice di serie drammatica è Zendaya per l’interpretazione in ‘Euphoria’ e la migliore per una serie comica è Jean Smart (Hacks). Ad Amanda Seyfried il premio miglior protagonista di miniserie per ‘The dropout’.

