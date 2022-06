Un cortometraggio ispirato alla leggendaria serie cult The Persuaders, con la partecipazione del pilota Ferrari Leclerc

Un cortometraggio tutto da vedere, con tre star impegnate in un’avventura su strada e sulle onde che ha come co-protagoniste le barche Riva e di Ferretti Group. Chi l’ha visto, in anteprima mondiale al Gran Teatro La Fenice di Venezia, parla di uno spettacolo da non perdere, d’altronde basterebbero Pierfrancesco Favino, David Beckham e Charles Leclerc a decretare la straordinarietà del progetto. Il cortometraggio si può vedere da oggi su YouTube e social di Riva e di Ferretti Group. Ispirato alla serie tv cult “The Persuaders!”, in Italia “Attenti a quei due”, è stato realizzato nelle scorse settimane sulle coste al confine tra Italia e Costa Azzurra. Famosissimi gli interpreti: Pierfrancesco Favino, già interprete del primo corto cinematografico del brand Riva – “Riva in the Movie”-, la star del calcio mondiale David Beckham, icona dello stile inglese e celebrity tra le più seguite al mondo e Charles Leclerc, pilota della Scuderia Ferrari e idolo degli appassionati di Formula 1.

“Quella di Riva è una storia da film e questo cortometraggio straordinario, con un trio di protagonisti clamoroso, è la perfetta celebrazione del 180° anniversario. Ringrazio Pierfrancesco, David e Charles per l’amicizia, la passione e il divertimento che hanno messo nel progetto: il risultato è spettacolare.” ha commentato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group “Ai tempi ero un fedele spettatore della serie tv “The Persuaders!”, per noi italiani “Attenti a quei due”, e ho ritrovato in questo piccolo gioiello lo stesso stile ironico ed elegante. Come sempre, Riva regala grandi emozioni.” Insieme con letre celebrities, sono protagoniste le splendide barche del cantiere Riva, di cui quest’anno ricorre il 180° anniversario della nascita, oltre a una fiammante Ferrari e una incredibile Maserati d’epoca. “Riva The Persuaders!” è stato girato fra la Costa Azzurra e Montecarlo, dove Pierfrancesco Favino è stato visto salpare a bordo di un magnifico Riva 56′ Rivale, David Beckham su Riva 68′ Diable e Charles Leclerc su Rivamare. L’azione e i movimenti sono quelli di un film adrenalinico, ricco di inseguimenti a terra e in mare. Cosi come per il precedente cortometraggio Riva, a guidare le riprese è stato il regista Federico Brugia, con la produzione Armando Testa Studios, del Gruppo Armando Testa.

