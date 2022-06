Oltre 60 i titoli presentati, tra film, anteprime, serie TV, documentari, docu-film e cortometraggi

Oltre 60 i titoli presentati, tra film, anteprime, serie TV, documentari, docu-film e cortometraggi, a cui hanno potuto assistere tutti gli ospiti presenti al Filming Italy Sardegna Festival. E’ un successo la 5^ edizione del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, che si è tenuto dal 9 al 13 giugno a Forte Village, grazie al sostegno del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village Lorenzo Giannuzzi.

Anche quest’anno il Festival si è svolto in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

“Sono particolarmente felice e soddisfatta dei risultati raggiunti da questa quinta edizione – ha detto Tiziana Rocca, General Director della manifestazione – Il grande sforzo produttivo di quest’ultimo anno ha dato vita a un’edizione di rinascita speciale e traguardi inaspettati, oltre ad essere stata un’edizione molto particolare, in quanto la prima di nuovo totalmente in presenza dopo i due anni di pandemia che hanno messo in ginocchio l’intero paese e che non hanno risparmiato il settore cinematografico. E se i numeri del pubblico in sala continuano a dimostrarci che siamo ancora molto lontani da quella ripresa che auspichiamo e che dobbiamo conquistare a tutti i costi, come una delle pochissime direttrici artistiche donna di un festival a livello europeo – ha concluso la Rocca – sento maggiormente il dovere di impegnarmi affinché ciò avvenga nel minor tempo possibile. Sono stata felicissima di avere qui con noi attrici e attori dalla fama unica ed eccezionale, come Danny Glover o Cuba Gooding Jr. Ma anche Regina King, Naomie Harris e James Franco, solo per citarne alcuni, arrivati direttamente dagli Stati Uniti. E un grazie anche a tutti gli artisti italiani che hanno deciso di crederci insieme a me, fin dalla prima edizione, facendo in modo che questo festival raggiungesse i livelli che lo hanno reso davvero unico nel suo genere, in particolare alla madrina di questa edizione, Donatella Finocchiaro”

Il Governatore della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, da parte sua ha dichiarato come la Sardegna sia stata orgogliosa di ospitare una “manifestazione cinematografica la cui eco a livello internazionale rappresenta una straordinaria occasione di promozione della nostra Isola, che si conferma ancora una volta una terra ricca di fascino, attrattiva e dalle molteplici potenzialità”. Il Presidente Solinas ribadisce l’importanza dell’industria cinematografica e l’impegno della Regione nel sostenere un comparto importantissimo, duramente colpito dagli effetti della pandemia.

“È per noi motivo di grande orgoglio aver ospitato al Forte Village la quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival che si è conclusa ieri, riscontrando un grande successo. Ancora una volta, la Sardegna e il nostro resort in particolare sono stati protagonisti, dando la possibilità alle star internazionali e ai registi che hanno partecipato, ma anche ai giornalisti e agli addetti ai lavori, di poter vedere di persona come la nostra Isola possa rappresentare un vero e proprio set naturale e una straordinaria location per il mondo del cinema e della televisione. Un sentito ringraziamento a Tiziana Rocca, al nostro team e soprattutto alla Regione Sardegna per il prezioso supporto”, ha affermato Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village.

Tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione in Sardegna e che si sono rese protagoniste di alcune masterclass con gli studenti, tra questi: la pluripremiata regista teatrale e cinematografica Julie Taymor; l’attore Josh Hartnett, che è stato presidente della giuria dei cortometraggi e ha ricevuto il Filming Italy Sardegna Festival Award; gli scenografi Premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo che hanno ricevuto il Filming Italy Achievement Award; Winston Duke, protagonista di Black Panther, che riprenderà il ruolo nel secondo film della saga in uscita a fine anno negli Stati Uniti, che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award; l’attrice candidata agli oscar Naomie Harris che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award; l’attore venezuelano Édgar Ramírez che ha ricevuto il Filming Italy International Award; la pluripremiata attrice francese Anne Parillaud che ha ricevuto il Filming Italy Woman Power Award per la sua carriera e il suo talento nell’industria cinematografica che l’hanno resa un’icona assoluta; il protagonista della saga di Twilight, Billy Burke che ha ricevuto il Filming Italy International Award; l’indimenticabile Sandokan, Kabir Bedi che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award; l’attore e modello spagnolo Maxi Iglesias che ha ricevuto il Filming Italy International Award; la star americana James Franco che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; i pluripremiati attori e Premio Oscar Cuba Gooding Jr. e Danny Glover, che hanno ricevuto il Filming Italy International Award, e Regina King che ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award; la star di This is us, Justin Hartley che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; la duchessa di York Sarah Ferguson che ha ricevuto il Filming Italy Woman Power Award; l’attrice francese Emmanuelle Seigner che ha ricevuto il Filming Italy International Award; l’attore e regista Nick Vallelonga, che ha ricevuto il Filming Italy International Award; Joe Cortese che ha ricevuto il Filming Italy International Award; l’attrice cubana Chabeli Sastre Gonzalez che ha ricevuto il Filming Italy Spotlight Award per il suo ruolo nella serie TV Baby.

In rappresentanza del cinema italiano, oltre alla madrina di questa edizione Donatella Finocchiaro, sono stati presenti: Veronica Pivetti, che ha presentato il suo ultimo libro, “Tequila bang bang”; Massimo Ghini; Diletta Leotta, che ha ricevuto il Filming Italy Spotlight Award per il suo ruolo nel film di Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?; Teresa Saponangelo che ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award; Euridice Axen, Nicole Grimaudo, Antonia Liskova e Sarah Felberbaum, che hanno ricevuto il Filming Italy Woman Power Award; Marcello Fonte che ha ricevuto il Premio Filming Italy Sardegna; Filippo Nigro che ha ricevuto il Filming Italy Award; Massimiliano Bruno che ha ricevuto il Filming Italy Best Director Award per C’era una volta il crimine; Giuseppe Zeno, Roberto Farnesi e Francesca Del Fa che hanno ricevuto il Filming Italy Award per Il paradiso delle signore; Anna Safroncik; Margareth Madè; Carlotta Natoli e Rossella Brescia che hanno ricevuto il Filming Italy Best Tv Series Award per la serie Il Santone; Giulio Scarpati che ha ricevuto il Filming Italy Achievement Award; Daniele Liotti che ha ricevuto il Filming Italy Sardegna Festival Award; e Nina Zilli per la musica, che ha ricevuto il Filming Italy Woman Power Award.

Atteso ospite del Festival è stato anche l’attore Can Yaman, che ha presentato il suo libro, l’autobiografia Sembra strano anche a me, oltre alle nuove iniziative con la sua associazione solidale. Can è stato premiato infatti con il Filming Italy Creativity Award per l’Associazione “Can Yaman For Children”, nata nel 2021 con l’obiettivo di aiutare i più piccoli con donazioni e attività filantropiche. Can ha dichiarato: “Il mio sogno più grande? Quello di poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare. Stiamo progettando eventi benefici per sostenere i più deboli, perché è bello condividere e regalare una speranza non solo ai bambini ma anche alle loro famiglie”.

Il Filming Italy Sport Award ad Adriano Panatta, uno dei più grandi talenti del tennis italiano, che insieme al regista e produttore cinematografico Domenico Procacci, collegato via streaming, ha presentato Una Squadra, la nuova docuserie prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà e diretta dallo stesso Procacci, che racconta la storia della Nazionale italiana di tennis vincitrice della Coppa Davis nel 1976.

Tra i film in anteprima, una delle ultime produzioni Netflix, girato tra gli Stati Uniti e l’Italia Love & Gelato di Jenna Evans Welch, tratto dall’omonimo best seller, che è stato presentato dai suoi giovani interpreti, Susanna Skaggs, Tobia De Angelis e Saul Nanni. Il film di apertura del festival è stato Jurassic World – Il dominio, ultimo capitolo del franchise targato Universal Pictures che ha immerso il pubblico di tutte le età in una nuova era di meraviglie ed emozioni in cui i dinosauri e l’umanità dovranno imparare a convivere. A chiudere il festival, la sera di domenica 12 giugno, in anteprima mondiale il film diretto da Daniel Adams che vede Jeremy Piven tra i protagonisti, The Walk. Tra le proiezioni internazionali, anche: il film in live-action Sonic 2; The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum; il film campione di incassi con Tom Cruise, Top Gun: Maverick; in anteprima assoluta il film horror finlandese The Twin; Io e Lulù con Channing Tatum; La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson; l’ultimo capitolo della saga, The Batman, con Robert Pattinson; Animali Fantastici – I Segreti di Silente; L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat; il live-action Cip & Ciop agenti speciali; l’ultimo capito della saga Marvel che ha come protagonista Benedict Cumberbatch, Doctor Strange nel Multiverso della Follia; Nine days con Winston Duke; Bad Roads – Le strade del Donbass della regista ucraina Natalya Vorozhbit; Le fantasie di David e Stéphane Foenkinos; e 30 giorni di buio, film del 2007 diretto da David Slade che vede come protagonista Josh Hartnett.

Il film scelto da Variety per la selezione Variety Choise è Divine Access di Steven Chester Prince, che è stato presente al festival per presentare il film e dialogare in una masterclass con gli studenti.

Tra i film italiani in programma: Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni; Bla Bla Baby di Fausto Brizzi; Marcel di Jasmine Trinca; Corro da te di Riccardo Milani; Ghiaccio di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis; Gli idoli delle donne con Lillo e Greg; Occhiali neri di Dario Argento; La cena perfetta di Davide Minnella; Non mi lasciare di Ciro Visco; Il muto di Gallura di Matteo Fresi; Mancino naturale di Salvatore Allocca; Femminile singolare con Monica Guerritore e Catherine Deneuve; Tapirulàn di Claudia Gerini; Hill of Vision di Roberto Faenza; Toilet che è stato presentato dal suo regista Gabriele Pignotta; I nostri fantasmi di Alessandro Capitani; E buonanotte di Massimo Cappelli; Sorelle per sempre con Donatella Finocchiaro; e la trilogia C’era una volta il crimine di Massimiliano Bruno.

