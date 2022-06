L'artista ha pubblicato l'audio nelle stories di Instagram

Un pianto disperato e quella frase “Non voglio morire altrimenti i miei figli non si ricorderanno di me”. Fedez racconta nelle stories di Instagram gli attimi dopo la diagnosi di tumore al pancreas e la paura, svelata allo psicologo il giorno dopo. “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli”, scrive il rapper che racconta di aver riascoltato gli audio delle sedute “perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”. Un passaggio è poi dedicato alla moglie Chiara Ferragni, definita in lacrime durante la seduta “la più forte di tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata