Il divo, in attesa del verdetto del processo dell'anno, ha suonato alla Royal Albert Hall per 40 minuti

(LaPresse) Johnny Depp è stato salutato con una standing ovation dal pubblico della Royal Albert Hall di Londra. La star americana, ospite del concerto di Jeff Beck martedì 31 maggio, ha suonato per circa 40 minuti assieme al musicista col quale, nel 2020, ha pubblicato una cover di ‘Isolation’ di John Lennon. Per il divo hollywoodiano, in attesa del verdetto del processo contro l’ex moglie Amber Heard, da lui accusata di diffamazione, è stata una grande manifestazione di affetto da parte del pubblico, la seconda in due giorni, dopo la tappa a Sheffield, il giorno prima, sempre ospite del chitarrista. Depp ha fondato, nel 2015 assieme a Joe Perry e Alice Cooper, il gruppo Hollywood Vampires.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata