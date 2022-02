La rivista spiega: "L'algoritmo non tiene conto che il nudo veicola messaggi, in questo caso la libertà di spogliarsi delle etichette"

Mahmood e Blanco nudi in copertina di Vanity Fair. I due neovincitori di Sanremo, che rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest di maggio, sono stati ritratti senza veli e con due colombe sulle spalle in copertina. Ma subito scatta la polemica: la story in cui Mahmood condivide la foto sarebbe stata censurata da Instagram. Lo riporta proprio Vanity Fair, accendendo la polemica.

La foto, tra l’altro, è di Luigi & Iango, “che nella loro carriera hanno fotografato personaggi iconici come Madonna e Penélope Cruz”, spiega Vanity Fair. “Quello che l’algoritmo di Instagram ignora, però, è che il nudo non è solo un’espressione volgare del corpo, ma anche un mezzo capace di veicolare un messaggio importante” scrive ancora Vanity. E cioè “la libertà di spogliarsi dalle etichette”.

