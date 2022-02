La conduttrice annuncia il ritorno in onda di Check up il 26 febbraio su Rai 2

A Luana Ravegnini, conduttrice di Check Up su Rai2, è stato consegnato ieri sera il premio SanremoSol e Novella 2000, in un tradizionale evento parallelo al Festival di Sanremo. La conduttrice lo ha ricevuto per la categoria ‘presentatrici’. “Ho ricevuto il premio tra le presentatrici di Sanremo – racconta la conduttrice a LaPresse – perché in passato ho presentato un Sanremo Giovani con Pippo Baudo e nella stesso anno ho condotto Sanremo per la parte della giuria demoscopica”. Felice per il riconoscimento, sarà in platea per la quarta serata del Festival. “Tra le canzoni che ho visto e ascoltato – rivela – mi piace molto Mahmood, tra i giovani mi piace Sangiovanni e tifo prevalentemente per loro. Anche Elisa mi è piaciuta molto. Inoltre questa è un’occasione per portare mia figlia al Festival”.

La presentatrice fa i complimenti al direttore artistico, Amadeus, per il lavoro fatto e i grandi risultati: “Sugli ascolti chapeau ad Amadeus, che è veramente il gentleman della televisione, pacato, un grandissimo professionista. Anche come direttore artistico si è dimostrato davvero il numero 1, ha capito davvero quello che vuole la gente. Ovunque ci si sintonizzi in questi giorni si parla di Sanremo. Per una settimana noi italiani abbiamo evitato di pensare ai nostri problemi, al covid, alla situazione politica, abbiamo staccato la spina. Anche ieri, al galà del premio, mi sono resa conto che la gente ha voglia di socializzare, stare insieme, vivere il contatto umano. C’è tanta voglia di tornare a questo. Ieri ho riprovato questa emozione dopo tanto tempo”.

Infine, Luana Ravegnini annuncia che dal 26 febbraio “riparte Check Up su Rai2: avevamo interrotto a metà dicembre per la pausa natalizia, abbiamo aspettato Sanremo e adesso ripartiamo”.

