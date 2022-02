Sarà aperta venerdì in Campidoglio la camera ardente di Monica Vitti, scomparsa oggi all’età di 90 anni. Dalle ore 10 alle 18 la Sala Protomoteca vedrà sfilare davanti al feretro dell’attrice i tanti amici e colleghi e l’omaggio di Roma e del grande popolo di amanti del Cinema .

Ieri sera si è aperta con un commosso ricordo di Monica Vitti la seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sul led del teatro Ariston è stata mostrata una gigantografia dell’attrice, scomparsa oggi a 90 anni. “Ci tenevamo tantissimo a iniziare in maniera diversa, con il sentimento e con l’amore per una persona che è venuta a mancare, una grande donna e una grande attrice”, ha detto Amadeus. Il pubblico del teatro Ariston si è alzato in piedi e le ha reso omaggio con un lungo applauso. “E’ una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano. La sua scomparsa è un lutto non solo per il cinema italiano ma per l’intero paese, ci ha fatto piangere, pensare e anche ridere tantissimo quando al cimema per le donne i ruoli comici erano una rarità. Noi -ha concluso- ameremo per sempre l’indimenticabile Monica Vitti“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata