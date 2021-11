Era 'Vic' ne 'Il tempo delle mele'

Sophie Marceau, all’anagrafe Sophie daniele Sylvie Maupu, l’iconica ‘Vic’ protagonista de ‘Il tempo delle mele’ festeggia oggi 55 anni.

Regista, doppiatrice e sceneggiatrice, oltre che attrice, ha recitato in film che hanno fatto la storia del cinema: da Braveheart, nel 1995, con Mel Gibson, a ‘Al di là delle nuvole’ di Michelangelo Antonioni e Wim Wenders, e ha vestito anche i panni della bond-girl nel 1999 in ‘Il mondo non basta’ a fianco di Pierce Brosnan nel ruolo di Elektra King come avversaria e nemica dell’agente 007.

