Il cantante sui social fa una sorta di rassegna stampa della notizia circolata qualche giorno prima

(LaPresse) Ha lasciato passare qualche giorno prima di commentare la notizia che settimana scorsa ha fatto il giro del web, rimbalzando poi su tutte le tv e i giornali, ma ora Fedez sembra quasi confermare di avere l’intenzione di entrare in politica. Sul suo profilo Instagram infatti il rapper ha postato alcune stories, da interpretare tra serietà e ironia, che lo mostrano in edicola con in mano tutte le prime pagine che riportavano la notizia di una sua possibile discesa in campo. Non solo, c’è anche un cartello finale con la scritta: “Preparatevi” con l’icona dei pop corn.

La vicenda della possibile candidatura di Fedez

La notizia che Fedez fosse intenzionato a candidarsi era stata alimentata dalla comparsa in rete del dominio, già registrato, fedezelezioni2023.it, e si era diffusa il 10 novembre scorso. Nelle stories pubblicate cinque giorni dopo il cantante sorride enigmatico guardando verso l’obiettivo della moglie Chiara Ferragni, autrice dei video. Sul profilo dell’artista è comparso anche un post con un blob con le dichiarazioni di personaggi televisivi, giornalisti e commentatori legate proprio alla possibile entrata in politica di Fedez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Il personaggio

L’autore del tormentone estivo Mille riesce molto spesso a far parlare di sé anche per meriti non artistici. Il 32enne, sposato dal 2018 con l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni e padre di due figli, è stato più volte protagonista di polemiche con altri personaggi pubblici, spesso legati alle sue prese di posizioni in tema di diritti civili. Nel maggio scorso avviò un duro scontro con la Rai, nato dalle dichiarazioni pronunciate sul palco del Concertone del Primo Maggio.

