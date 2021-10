La star hollywoodiana non è nuova a gesti di grande cortesia e umiltà

(LaPresse) Keanu Reeves si conferma un gran signore. L’attore americano, impegnato a Parigi nelle riprese del quarto film della serie di John Wick, è stato immortalato mentre aiuta la troupe a trasportare pesanti casse di materiali su per una lunga scalinata. Il video, pubblicato sui social, sta facendo il giro della Rete. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

