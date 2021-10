foto @facebook

La showgirl e volto noto di Dazn: "E' un onore"

Torna in edicola con una nuova veste Postalmerket, il catalogo nato nel 1959, e avrà in copertina il volto di Diletta Leotta. “È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online.”

“Sarà un portale del POP del Made in Italy, dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da ecommerce e alle piccole imprese, fino ad arrivare ai bottegai e alle loro associazioni di categoria nel area marketplace e dropshipping – scrie su Facebook la rivista -. A differenza dei portali già esistenti, Postalmarket tornerà anche carta stampata, dando spazio a curatori di spicco per ogni categoria, moda, design, beauty, food & wine, tech, e riportando nelle case quella passione per gli acquisti che negli anni 70 e 80 solo quel catalogo riusciva a dare”.





