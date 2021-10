La showgirl ha pubblicato i commenti dell'utente su Instagram e ha chiesto al social di prendere provvedimenti

Parole piene di odio, quelle rivolte tramite un commento su Instagram alla showgirl Elena Santarelli che ha deciso di denunciare pubblicamente la sua ‘hater’, che la perseguita anni nascondendosi dietro a nickname e profili falsi, e ha chiesto a Instagram di prendere provvedimenti contro di lei. “Goditi questi momenti… sai certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso”: con queste parole la hater le ha augurato che a suo figlio torni il cancro. Il piccolo ha già lottato qualche tempo fa contro un tumore al cervello.

“Segnalatela in massa (giuliamancin2021 ) cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo – scrive Santarelli pubblicando lo screenshot del commento – .@instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti , di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni ,lasciaci in Pace!

